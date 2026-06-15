今年秋に開催されるアジア大会の代表選考会、陸上の日本選手権が今月12日からきのう（14日）まで名古屋市で開催され、岡山・香川ゆかりの選手は、女子100メートルハードルや男子100メートルなどで入賞を果たしました。 まずは、近年、ハイレベルな戦いが繰り広げられている女子100mハードル。岡山市出身の青木益未選手です。準決勝。青木選手は自慢のスプリント力を生かし、日本記録を持つ7レーン