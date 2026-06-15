日銀が１５日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１６０円１２～１３銭と前日に比べ１５銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１８５円８３～８７銭と前日に比べ４４銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６０５～０７ドルと同０．００３８ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS