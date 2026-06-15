中東情勢などの影響で、農家にとっても厳しい経営状況が続いているとして、JA岡山は、岡山市に支援を求める要望書を提出しました。 【写真を見る】1か月で農業資材が約3割値上がり…JA岡山が岡山市に支援を求める要望書を提出 JA岡山の経営管理委員会の三宅雅之会長ら3人が岡山市役所を訪れ、大森市長に要望書を手渡しました。中東情勢の緊迫化による石油由来の原料・ナフサの不足は農家にも影響していて、ビニール関連の