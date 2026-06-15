１５日の日経平均株価は３２９７円高と過去２番目の上げ幅となり史上最高値を更新、７万円の大台を射程に捉えた。トランプ米大統領がＳＮＳを通じ米国とイランが戦闘終結協議で合意したと表明し、イラン側も合意が成立したと明らかにした。トランプ氏の「やるやる詐欺」に呆れ果てていた市場参加者も、今回ばかりは和平の実現性を意識せざるを得なかった。 上昇率は日経平均が４．９９％で、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）が３