佐久間宣行のYouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』から誕生したアイドルグループ DRAW♡ME（ドローミー）が、ソニーミュージックよりメジャーデビューすることが決定した。 （関連：log you、流した汗だけが導く見果てぬ夢がむしゃらにひたむきに――1stワンマンで見せた全力の美しさ） DRAW♡MEは、森脇梨々夏、立野沙紀、二瓶有加、福留光帆、風