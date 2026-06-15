カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」と「BABY-G」の新製品として、イルカ・クジラと自然の素晴らしさを伝える活動に取り組む「ICERC Japan（アイサーチ・ジャパン）」とのコラボレーションモデル「GW-8202K」「GA-B2100KB」と「BGD-5650K」を6月12日に発売した。●コラボモデル「イルクジ」新作「G-SHOCK」2モデル・「BABY-G」1モデル「Love The Sea And The Earth」というテーマのもと、これまで発売したアイサーチ