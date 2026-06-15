サッカー王国の覇権奪回は難しそうだ――そう思わざるを得ない初戦だった。カルロ・アンチェロッティ監督が率いるブラジル代表は、日本時間６月14日に北中米W杯のC組１節で、モロッコ代表と対戦。21分に先制を許した後、32分にヴィニシウス・ジュニオールが個の力で同点弾を挙げて追いつくも、勝ち越し点は奪えず。１−１のドロー発進となった。C組の１位は日本がいるF組の２位、C組の２位はF組の１位と対戦するなかで、解説