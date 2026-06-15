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6月第2週（6月8日～6月12日）に新規設定されたファンドは以下の通り。 運用開始日 〇6月11日 ＳＭＴインド株式モメンタムファンド（トレンドランキング・インド株） 運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント ＳＭＴ先進国株式モメンタムファンド（トレンドランキング・先進国株） 運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント ＳＭＴ全世界株式モメンタムファンド（トレンドランキング・全世