中国メディアの快科技によると、中国の車載電池大手、寧徳時代新能源科技（CATL）の三元系リチウムイオン電池市場におけるシェアが過去最高の82．4％に達したことが15日発表の最新データで分かった。CATLのシェアは2022年が57．0％、25年が70．9％、26年第2四半期（4〜6月）が82．4％で前年同期の72．2％を10ポイント余り上回った。一方、他のメーカーの市場シェアは横ばいまたは低下した。中国の中創新航科技（CALB）は22年の11．