中国の自動車大手BYD（比亜迪）が新型3列シート電動SUVの「大唐（Great Tang）」を6月17日に正式発売します。同車は4月24日に北京モーターショーでワールドプレミアを行い、グローバル先行予約を開始しました。予約価格は25万〜32万元（約590万〜760万円）で、予約台数はすでに10万台を突破しており、BYDの2026年最注目の新型車として、また現在の新エネルギーSUV市場における新型モデルとしても注目を集めています。大唐はBYDのフ