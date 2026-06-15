パソコンおよびモバイル関連の周辺機器などを扱うエレコム（大阪市）は、半固体リチウムイオン電池採用のモバイルバッテリー「DE-C87-20000BK」を2026年6月下旬に発売する。接続機器に応じて効率的に充電可能内部の電解液をゲル化することで発火リスクを軽減するなど、安全性を高めた半固体電池を採用。容量2万mAh、最大67ワットの大容量・高出力で、ノートパソコンの充電にも対応。安全性と携帯性を両立している。USB Power Deliv