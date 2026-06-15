JR東海は、地震などで新幹線が脱線した想定で復旧訓練を行いました。 脱線した車両の車体を持ち上げて車輪を線路から浮かせ、そのまま横に動かし、ずれを戻します。JR東海が地震などで新幹線が脱線したと想定して行った、復旧訓練です。 2016年の熊本地震では新幹線が脱線する事故が起きたことなどから、こうした復旧訓練を毎年実施しているということです。 また、今回の訓練からレール上にカメラを設置。これま