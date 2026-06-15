15日（月）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のアランマーレ秋田庄内は、森田茉莉（28）の新加入とアンドラデ・レイレライニ（26）のレンタル移籍での加入を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 森田は東京都出身のリベロで、日本女子体育大学を卒業後の2021年にPFUブルーキャッツ（現・PFUブルーキャッツ石川かほく）へ入団。同チームで4シーズンにわたりプレー