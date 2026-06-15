ＴＢＳでは、今夏２クール連続で堺雅人主演の日曜劇場『VIVANT』第２シーズンを放送。２０２３年７月期放送の第１シーズンから３年の時を経て、ついに７月２６日（日）よる９時から第２シーズンがスタートする。今作は前作のラストシーン直後から幕を開ける。国際テロ組織・テントをめぐる一連の任務から帰還した矢先、乃木憂助（堺雅人）の目に飛び込んできたのは、祠に置かれた赤い饅頭。