おすすめの食べ方は「お好み焼き」。神鍋高原キャベツの収穫が最盛期を迎えています。 ぎっしりと葉が詰まり丸々としたキャベツ。兵庫県豊岡市では農家の人たちが連日、特産の「神鍋高原キャベツ」の収穫作業におわれています。標高350mほどの神鍋高原は昼夜の寒暖差が大きく、水はけが良い火山灰の土壌がキャベツ栽培に適しているそうです。 神鍋高原キャベツは雪の下で越冬させることで甘味が増し、シャキシャキした歯ご