やく「木村（拓哉）さんの髪は415万くらいにはなるんじゃないですか？」ABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』#3が、11日午後11時より放送された。。漫画家・コメンテーターのやくみつるが持ち込んだ「珍品コレクション」に衝撃の査定額がついた。【動画】木村拓哉の髪の毛の価値は？査定額を予想するやくみつる#3では、自身の象徴ともいえる資産を査定し、人生を見つめ直す「コジウリ（誇示売り）」企画に