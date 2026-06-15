週明け15日の東京外国為替市場の円相場は1ドル＝160円台前半で取引された。午後5時現在は前週末比15銭円高ドル安の1ドル＝160円12〜13銭。ユーロは44銭円安ユーロ高の1ユーロ＝185円83〜87銭。トランプ米大統領が、イランとの戦闘終結に向けた覚書が「成立した」と交流サイト（SNS）で発表したことなどを受けて、終結への期待感から「有事のドル買い」を解消する動きがあった。市場では「これまでも二転三転してきたため、