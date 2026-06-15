2023年に社会現象を巻き起こしたTBS系日曜劇場「VIVANT」シーズン2が、7月26日からスタートする。同局は15日、新キービジュアルを公開した。また同局はKV公開に合わせて3つの特別イベントの開催も発表した。「VIVANT」は、「半沢直樹」「下町ロケット」シリーズなどドラマ史に残る大ヒット作を生み続ける同局・福澤克雄監督が原作を初考案したオリジナルドラマ。自衛隊の秘密部隊「別班」の工作員である乃木（堺雅人）が、世界