◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージF組第1節 日本 2-2 オランダ(日本時間15日、ダラス・スタジアム)日本代表MF/FW塩貝健人選手が後半39分から途中出場しW杯デビュー。投入4分後に鎌田大地選手が同点ゴールを決め、「次は自分の番」とW杯初得点へ意欲を見せました。チームで2番目に若い21歳の塩貝選手。「普段のゲームとは違うものがあったし、最初の国歌で心が震えた」と初のW杯の舞台を振り返ります。試合では1