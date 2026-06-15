マツコ・デラックスが15日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして生出演。家賃が安くて若い女性に人気急上昇中の「東京ノース」こと北区、豊島区、板橋区、練馬区について言及した。「東京ノース」について聞かれたマツコは「初めて知りましたし、今日で忘れると思うけど」と前置きした上で「私がとても危惧しているのが、駒込、巣鴨、赤羽、十条とか。じじいがいっぱいいたはずなんですよ」と