【ほの暮しの庭】 7月30日 発売予定 価格：通常版 7,920円～ 限定版 13,200円～ プレミアム限定版 24,750円～ ※価格はプラットフォームにより異なる 日本一ソフトウェアは、7月30日発売予定の田舎暮らし生活シミュレーション「ほの暮しの庭」のメディア向け体験会「彼ヶ津村 入村体験」を実施した。開発は同社「