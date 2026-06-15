本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、いちごミルクといちごわらび餅を組み合わせた新感覚スイーツや、足柄茶を使用したティラミスなど、スイーツ好き必見の商品が目白押しです!2026年6月の新商品5品まとめ(6月16日〜6月22日)「まぜまぜスイーツ いちごミルク わらびもち入り」(429円)「まぜまぜスイーツ いちごミルク わらびもち入り」(429円)価格 : 429円販売地域 :