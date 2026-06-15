本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。今週は、暑い日にぴったりな冷たい豚しゃぶうどんや、銀座デリー監修のドリアなど、さまざまな商品が発売されています。2026年6月の新商品5品まとめ(6月16日〜6月22日)「セブンイレブン 2026年6月の新商品」「さっぱりおろしポン酢の豚しゃぶうどん」(537円)「さっぱりおろしポン酢の豚しゃぶうどん」(537円)価格 : 537円販売地域 : 埼玉県、千葉県、