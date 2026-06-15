【「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」公開記念グッズ】 7月10日より順次発売 グレイ・パーカー・サービスは、「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」の公開を記念したグッズを、ちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」、全国のちいかわ公式グッズショップ「ちいかわらんど」、映画ちいかわ 人魚の島のひみつ POP UP STORE、映画ちいかわ POPUP in TOHOシネマズ他にて7月10