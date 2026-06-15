大リーグ公式サイトは１４日（日本時間１５日）、最新のパワーランキングを発表。世界一３連覇を目指すドジャースを相手に２勝１敗と勝ち越したホワイトソックスは前回９位から３つランクを上げて６位に浮上した。１位はブレーブスで２位がドジャースとなった。同サイトはホワイトソックスについて「２０１３年以降、勝ち越しシーズンはわずか１回しかなく、３シーズン連続で１００敗以上を喫している。特に２０２４年には悪夢