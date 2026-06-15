ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、山口県山口市にて2026年8月に開催する西日本最大級の野外音楽フェス「WILD BUNCH FEST. 2026」への出演者を選出するオーディションイベント『「WILD BUNCH FEST. 2026」出演権争奪戦!!』を、6月13日より開催している。『「WILD BUNCH FEST. 2026」出演権争奪戦!!』○「WILD BUNCH FEST. 2026」ステージ出演権をかけたオーディションイベント『「WILD BUNCH FEST. 2026」出演権争奪戦!!』は