北中米Ｗ杯１次リーグＦ組初戦でチュニジアに５―１で大勝したスウェーデンのグレアム・ポッター監督に異変が起こった。日本代表と同組の両チームの対戦は、予選では不振だったスウェーデンが大きな点差を付けて勝利し、同組首位につけた。スウェーデンメディア「エクスプレッセン」によると、試合後のポッター監督は、耳から流血していた。同監督は「何が起こったのかわからない。何かが私を引き裂いた。あるいはかまれた」と