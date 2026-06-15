アニソンをきっかけに、合唱をもっと身近に――学校での合唱練習をサポートするスマートフォンアプリ「合唱練習 JOYSOUND」が、バンダイナムコミュージックライブが展開するアニソン合唱プロジェクト「ChoieL」と連携し、アニソン合唱オンラインコンクールの課題曲を配信する。「合唱練習 JOYSOUND」×「ChoieL」今回の連携では、「ChoieL」が開催する「第4回アニソン合唱オンラインコンクール 2026」の課題曲の一部となる5曲を「