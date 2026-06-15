W杯日本―オランダサッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦。1-2の後半43分、セットプレーから鎌田大地の同点弾が決まりドロー発進となった。米放送局は日本に虜になった観客の声を紹介している。現地で観客に取材したのは、ダラスの放送局「FOX4」のレポーター、スティーブン・ダイアル氏。自身のXで公開したニュース映像の中で「ア