W杯日本―オランダサッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦。1-2の後半43分、セットプレーから鎌田大地の同点弾が決まりドロー発進となった。世界で戦う女性アスリート2人も現地で観戦。ファンから「2人も共闘してくれてた」と歓喜の声があがっている。現地観戦を報告したのは、サッカー日本女子代表（なでしこジャパン）で、イング