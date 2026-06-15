MAZZEL・RAN BMSGに所属する8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのRANが、6月25日発売の男性ファッション誌『smart（スマート）』8月・9月合併号（株式会社宝島社発行）で、ソロで本誌初表紙を飾ることが決定した。さらに、8月25日発売の『smart』10月号より、新連載をスタートすることも発表された。『smart』で男性アーティストによる連載がスタートするのは、2017年以来約9年ぶりとなる。【写真】MAZZEL・RAN