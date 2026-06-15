東京建物は、地域密着型商業施設「minanoba（ミナノバ）」第2号店の「minanoba川口」（埼玉県川口市柳崎）を、9月17日にグランドオープンする。東京のベッドタウンとして発展を続ける川口市の住宅街で、近隣住民の需要取り込みを目指す。【こちらも】横浜公園前に店舗・教育・オフィスの複合施設NTT都市開発が着工minanoba川口は、JR武蔵野線の東浦和駅から徒歩約20分。戸建住宅やマンションに囲まれ、子育て世帯が増えてい