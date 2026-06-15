■I.米国株式市場●1.NYダウの推移1）6/11、NYダウ+929ドル高、50,848ドル2）6/12、NYダウ+353ドル高、51,202ドル【前回は】相場展望6月11日号米国株: 超大型IPOの上場と金利高のなか、米国株が上昇波に戻るか?日本株: 超大型IPO上場で、日本株売り⇒米国に資金流出、日経平均?●2.米国株: （1）超大型3銘柄のIPO（2）イラン戦闘終結「不完全な合意」後の相場に注意1）イーロン・マスク氏のスペースXが6/12、ナスダック