“キング・オブ・ポップ”マイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』が、初週末興収10.9億円、観客動員67万人を突破し、2026年公開の実写映画でNo.1となる大ヒットスタートを記録した。これを記念して、入場者特典第2弾の配布と応援上映の実施が決定した。【写真】「今夜はビート・イット」のパフォーマンスシーンを切り取った特製コレクタブルカード6月12日に日本公開初日を迎えた本作は、6月12日〜14日の週