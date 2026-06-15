アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、日本で累計興行収入75億円を突破した。【写真】“ピーチ姫”アニャ・テイラー＝ジョイ、『マリオ』東京イベントに登場本作は、世界的人気ゲームシリーズ「スーパーマリオ」を原作としたアニメーション映画。2023年に公開され、全世界興行収入約13億ドル（約2000億円）を記録した大ヒット作『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続くシリーズ第2弾となる。