高知県土佐市の蓮池公園で今年（2026年）も美しいハスの花が咲き始めました。濃いピンクの八重茶碗蓮と、淡く大きな花を咲かせる大賀蓮。土佐市の蓮池公園で可憐に咲くハスの花です。ハスは約36アールの池で、30年ほど前から地元の人たちが育ててきたものですが、高齢化によって管理が大変となり、2025年からは市が管理しています。■井上アナウンサー「（今は）あさ9時。日の出とともにゆっくり花が開き、8時から9時