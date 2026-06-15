任期満了に伴い7月23日告示、8月9日に投開票される長野県知事選挙。これまでに立候補を表明している現職と新人の2人がそれぞれ事務所開きをし、選挙戦に向けた動きを加速させています。阿部守一知事「知事として、そして全国知事会長として、日本の未来のために信州の未来のために全力を尽くしていきたいと考えております」14日、長野市内で事務所開きをした現職の阿部守一知事65歳。政党や県議会会派、団体の代表などで構成する「