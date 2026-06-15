6月16日の高知県内は雲が広がり、夕方以降は雨の降る所が多いでしょう。16日の高知県は、湿った空気の影響を受けそうです。朝から雲が多く、スッキリしない天気でしょう。夕方から夜にかけては雨の降る所が多くなりそうです。ご帰宅に備えて、折りたたみ傘をお持ちください。朝の最低気温は15日朝と同じかやや高いでしょう。日中の最高気温は15日と同じか低いですが、湿気が多く蒸し暑く感じられそうです。