FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会で、強豪のオランダに対し、2対2で劇的なドローを決めた日本。南アフリカ出身のコメディアンで、『ザ・デイリー・ショー』のホストを務めたほか、グラミー賞の司会を6年連続で務めたトレバー・ノアが、自身のインスタグラムで大興奮の様子とともに中継した。【動画】トレバー・ノア、日本のゴールに大絶叫！「ワールドカップ・ウォッチ・パーティ」と題し、Religion of Sportsと共同で