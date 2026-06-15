開幕から4日目。ますます熱狂が広がるFIFAワールドカップ。日本時間の6月15日朝、いよいよ森保ジャパンは初戦を迎えました。目標の優勝に向けて初戦の相手は、FIFAランキング8位の強豪・オランダ。浜松市出身の伊藤洋輝も先発出場したこの試合に、地元からは熱いエールが…。地ビールレストランには、早朝にも関わらず150人のサポーターが集まりました。（サポーター）「きょうは職場の