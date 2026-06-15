１５日、ミンアウンフライン大統領を乗せ、北京に到着した特別機。（北京＝新華社記者／戴天放）【新華社北京6月15日】中国に国賓として招かれたミャンマーのミンアウンフライン大統領が15日午後、北京に到着した。習近平（しゅう・きんぺい）国家主席の招きに応じた訪問で、5日間滞在する。１５日、北京に到着したミンアウンフライン大統領。（北京＝新華社記者／戴天放）１５日、北京に到着したミンアウンフライン大統領（右か