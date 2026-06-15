カーリング日本選手権の最終日が１４日、横浜ＢＵＮＴＡＩで開催された。男子は、昨年覇者のＳＣ軽井沢クが、ロコ・ソラーレを６―５で破って、２年連続１２度目、女子は、ＳＣ軽井沢クが、北海道銀行に７―６の大逆転で２年ぶりの優勝を果たし、男女アベックＶを達成した。大会を通じて、食で選手をサポートしたのが、協賛した全国農業協同組合連合会（全農）だ。選手エリアに設置された「もぐもぐブース」では、エネルギー補