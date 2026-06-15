ＴＢＳは１５日、同局系連続ドラマ「ＶＩＶＡＮＴ」（日曜・後９時）の第２シーズン放送を記念し、３つのイベントを開催すると発表した。１４日に第２シーズンが７月２６日から放送することが明らかになったばかり。イベント第１弾は、放送前日の７月２５日（午後２時から、同６時半からの２部開催）に東京国際フォーラムで「日曜劇場『ＶＩＶＡＮＴ』第１シーズンスペシャルエディション上映会」。ゲストを迎え、２０２３年に