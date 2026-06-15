１２日、海南省文昌市の工場で、鳳会粽を包む従業員。（文昌＝新華社記者／蒲暁旭）【新華社文昌6月15日】中国海南省文昌市のちまきメーカーでは、端午節（旧暦5月5日、今年は6月19日）を前に高まる需要に対応するため、地元産黒豚や塩漬け卵黄、もち米を使った名物ちまき「鳳会粽」の製造が急ピッチで進んでいる。鳳会粽は同市の鳳会村で生まれた文昌を代表するちまきで、一つ一つ手作りされる。１２日、海南省文昌市の工場で、