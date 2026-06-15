関西ジュニアが出演する、21日放送のABCテレビ『エンターティーチャー 限界弟子入り中！』（全5回、関西ローカル）第2回は、小学3年生〜中学2年生のジュニアたち10人が汗と涙のチアダンスに挑戦する。【写真】思わず悔し泣きする関西ジュニア同番組は、関西ジュニアが超一流のエンターテイナー（＝エンターティーチャー）に弟子入りし、技の習得に向けて過酷な試練に挑む熱血ドキュメントバラエティー。長期間にわたる猛特訓