JRAは15日、26年度の顕彰馬選定記者投票の結果を発表し、オジュウチョウサン（牡15、父ステイゴールド）が選定された。主戦を務めた石神深一元騎手（44）は「選ばれなければいけない馬。正直、ホッとしています。障害馬でも顕彰馬になれるんだという夢を与えてくれたと思う。僕の人生を変えてくれた馬。あいつには本当に頭が上がらないです」と喜びのコメント。普段の調教から付きっきりで相棒と向き合い、実に27戦を共に戦