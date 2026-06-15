テレビ朝日は15日、初のショートアニメブランド「PicoAni（ピコアニ）」を発表した。『クレヨンしんちゃん』放送前の毎週土曜午後４時29分からと、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』放送後の毎週日曜午前10時からの2枠を新規増設し、今後は放送中のショートアニメ『コウペンちゃん』（毎週日曜 午前８時）含めた計3枠でショートアニメを放送し、同社は「『PicoAni』の世界に向けた広いブランド訴求と、中長期的なファンを増