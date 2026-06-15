お笑いコンビ「さらば青春の光」が15日までにコンビの公式YouTubeチャンネルを更新。3月に仕事復帰したお笑いコンビ「スピードワゴン」の小沢一敬（52）がゲスト出演し、自粛中に“ネタ目的”で連絡してきた芸人について語る場面があった。森田哲矢は「当時俺、LINEしたんですよ。“大丈夫ですか?元気にしてますか?何かあったら言ってください!”って」と振り返るが「“ありがとうございます”って1行だけ返ってきて」と明かす