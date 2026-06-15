韓国のテレビ局「JTBC」が15日、日本の民事再生に相当する手続きを申請したことがわかりました。韓国メディアによりますと、JTBCは、今年のオリンピックやサッカーワールドカップの放映権を総額5億ドル、日本円でおよそ800億円で取得していましたが、ほかのテレビ局への権利の販売が難航し、広告収入も減少したことから財政難に陥っていました。今後は裁判所の管理の下で事業を継続しながら再建を目指すことになります。