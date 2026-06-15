プロ野球巨人の阿部慎之助前監督東京地検は15日、東京都渋谷区の自宅で長女（18）をつかんで倒したとして、暴行容疑で書類送検されたプロ野球巨人の阿部慎之助前監督（47）を起訴猶予とした。「犯行後の状況など、関係証拠の内容を踏まえた」としている。阿部前監督は同日、代理人を通じ「私自身の未熟さによるもので、全ての非は私にある。日々、失ったものの大きさを感じ、猛省している」とのコメントを出した。球団などに